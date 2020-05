Für ein besseres Raumklima: Blumen auf dem Dach

Eine Sonderform stellt das Solargründach dar. Fritthum: „Fotovoltaik-Module werden auf dem Dach installiert, ohne in die Konstruktion und Dachabdichtung eingreifen zu müssen. Die Vegetation verläuft unterhalb der Module.“ Der Vorteil: Die Verdunstungskühlung der Pflanzen kann die Effizienz der Anlage um bis zu fünf Prozent steigern.

Am besten geeignet sind Flachdächer, aber auch schräge Dächer können begrünt werden. Die Montage sollte in der Regel einem Profi überlassen werden. Wer trotzdem selbst Hand anlegen möchte, sollte sich auf das Carport oder die Gartenhütte beschränken. Dort hält sich der Schaden in Grenzen, wenn Wurzeln unter falsch verlegten Bahnen wachsen und Regen eindringt.