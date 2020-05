Salvador Dalí: Surreales Möbeldesign

Seine erste Ausstellung feierte Dalí mit 14 Jahren (1918) im Stadttheater von Figueres ( Geburtsort in Spanien). Sechs Jahre später wurde er als Student für ein Jahr von der Madrider Kunsthochschule „ San Fernando“ verwiesen. Er stellte die Kompetenz der Professoren infrage und löste damit Unruhen an der Hochschule aus. Nach weiteren Eskapaden wurde er 1926 endgültig verwiesen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits mehrere erfolgreiche Einzelausstellungen hinter sich und Picasso in Paris kennengelernt.