Perfektes Nachtlicht für den Garten

Entworfen wurde die LED-Leuchte von Designer Massimiliano Raggi. Seit über 30 Jahren entwirft der Architekt auch Möbel in San Marino. Die Muster für Babu hat er mittels 3-D-Druck auf Sunbrella-Stoff und Samt drucken lassen. Getragen wird die Stehleuchte von einem champagnerfarbenen Stahlkonstrukt.

Je nach Größe von Garten oder Terrasse passt sich auch Babu an und ist in drei verschiedenen Größen (Breite: 50, 70 oder 100 Zentimeter) erhältlich. Der Designer Massimiliano Raggi ist für seine Affinität zu geometrischen Formen bekannt. Wenn sie nicht direkt aufgedruckt sind, verarbeitet er die geradlinigen Strukturen in der Gestaltung seiner Leuchten, Regalen oder Daybeds.

Babu ist ab 1.140 Euro erhältlich und kann bei Quas, – Designermöbel, 1060 Wien bestellt werden.