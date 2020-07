Andreea Cebuc verwandelt Fotografien in zeitgenössische Räume

KURIER: Sie haben die Hermès-Schaufenster in der Wiener Innenstadt gestaltet. Was ist zu sehen?

Andreea Cebuc: Bei Hermès gibt es immer ein Jahresthema. Dieses Jahr ist es Innovation mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Mit den Covid-Maßnahmen ist die Stadt an sich wichtiger geworden, der Drang nach draußen und auch der Zusammenhalt ist gestiegen. Davon haben wir uns inspirieren lassen. Daher zeigen wir im ersten Schaufenster eine Skyline der Stadt. In Fenster zwei, drei und vier zoomen wir in die Stadt hinein. Im Fokus stehen Regionalität, grüne Oasen und das gemeinsame Leben in den Häusern.

Wovon lassen Sie sich inspirieren?

Reisen inspirieren mich und ich fotografiere gern. Im Entwurfsprozess hole ich mir die Bilder her.