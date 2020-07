Bereit für die Abfahrt: Das Zuhause urlaubsfit machen

Damit man beim Nachhausekommen keine böse Überraschung erlebt, sollte man einige No-Gos in Sachen Einbruchschutz beachten: Alle Türen und Fenster sollten verschlossen sein. Nichts sollte auf ein leeres Haus hindeuten. Bitten Sie eine Vertrauensperson, regelmäßig nach dem Rechten zu sehen und den Briefkasten zu leeren. Wenn das nicht möglich ist, Abos umleiten oder pausieren und einen Nachsendeauftrag einrichten. Die Zeitschaltuhr so programmieren, dass sich die Innenbeleuchtung in natürlichen Intervallen ein- und ausschaltet. Ein Bewegungsmelder im Freien schreckt zusätzlich ab. Wertgegenstände sollten sicher verwahrt werden, etwa in einem Safe oder Schließfach. Ein Eigentumsverzeichnis verschafft Überblick und dokumentiert den Besitz und erleichtert die Fahndungsarbeit der Polizei.