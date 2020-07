Pflanzen, der Hitze gewachsen

Damit der eigene Garten trotz Hitze und Trockenheit blüht und gedeiht und seine Funktion als natürliche Klimaanlage weiterhin erfüllen kann, rät Björn Schoas von der Umweltberatung zu einer vorausschauenden Planung bei der Auswahl von Pflanzen. „Viele Arten haben sich an die warmen Wetterverhältnisse angepasst, darunter auch viele einheimische, zum Beispiel aus dem pannonischen Raum“, so Schoas. Einige Pflanzen bilden Knollen, Zwiebeln oder Rhizome in denen sie Wasser speichern, andere haben tiefe Wurzelsysteme und suchen in tieferen Erdschichten nach Wasser, oder schränken die Wasserverdunstung mittels feiner Härchen auf Blättern und Stängel ein.

Mulchschicht schützt vor Austrocknung