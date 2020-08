Arbeiten auf Abstand: Wie Büromöbelhersteller mit Corona umgehen

Die Säge heult auf und durchbricht kurz das permanente Maschinenrauschen. Ein Gespräch zu führen ist in der 42.000 Quadratmeter großen Produktionshalle von Büromöbelhersteller Bene in Waidhofen an der Ybbs schwierig. Produktionsleiter Joe Riesinger versucht es trotzdem: „Wir produzieren und liefern täglich bis zu 300 Arbeitsplätze aus.“ Weltweit beschäftigt Bene rund 800 Mitarbeiter, zwei Drittel in dieser Halle.

Rund 15 Minuten dauert der Gang von einem Ende der Produktion bis zum anderen. Während Schreibtischstühle, Tische, Regale und Trennwände verpackt und in Container geladen werden, liefern heimische Handelspartner auf der anderen Seite frisches Holz an. Dazwischen holen Stapelfahrer die bestellte Meterware an Holz und Furnieren (0,8 Millimeter dünn geschnittenes Echtholz) in die Halle. Direkt dahinter sägen Handwerker die Hölzer zurecht oder leimen ausgewählte Furniere auf Spanplatten. Auch eine Tapeziererei findet sich in der Halle. Riesinger: „Polsterungen für Sitzmöbelwerden zugeliefert, aber Wände mit tapezierten Stoffschalen machen wir im Haus.“

Gearbeitet wird auf Auftrag. „Sobald eine Bestellung eingegangen ist, haben wir drei Wochen Zeit bis zur Auslieferung“, erklärt der Produktionsleiter. In der Produktionshallen selbst haben wir bis zu sieben Durchlauftage zum Herstellen aller Produktvarianten.

Um Mängel auszuschließen, überprüfen Mitarbeiter die Qualität der bearbeiteten Bauteile in der Produktionskette immer wieder. Für Ordnung sorgt zudem ein Barcode-Etikett. „So wissen auch unserer Monteure, was wohin gehört“, erklärt Riesinger. Ein gutes System ist bei just-in-time-Fertigung wichtig. Das wissen die Bene-Mitarbeiter bereits seit 230 Jahren.