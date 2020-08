Architektur-Award kürt Projekte für eine bessere Zukunft

Wie werden wir künftig wohnen und was müssen Städte leisten, um den Veränderungen gerecht zu werden?

Was in Zukunft wirklich sein wird, weiß heute niemand genau. Was die Architektur jedoch zu einer lebenswerten Zukunft beitragen kann, zeigen die Gewinner des Architizer A+Awards. Als Antwort auf den globalen Wandel lautete das Thema diesmal „Die Zukunft der Architektur“. Gezeigt werden Entwürfe, die die Gesellschaft und die gebaute Umwelt für kommende Generationen verändern.

5000 Projekte aus 100 Ländern

Zu den Preisträgern zählen 194 Projekte und Produkte von renommierten Branchenführern und vielversprechenden Talenten. 5000 Projekte aus mehr als 100 Ländern wurden eingereicht. In jeder Kategorie werden fünf Finalisten ermittelt, darunter auch Projekte aus Österreich. Wir stellen zwei näher vor.

Ein Spa wie Stonehenge

In Hinterbrühl in Niederösterreich haben Smartvoll Architekten ein modernes Private Spa gestaltet. Der Pavillon besteht aus scheinbar frei stehenden, monolithischen Platten und erinnert somit ein bisschen an Stonehenge oder an griechische Tempelruinen, von denen nur noch einige Säulen erhalten geblieben sind.