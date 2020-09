Corona-Infektion: Mildere Verläufe dank Mund-Nasen-Schutz?

Dass Masken, die Mund und Nase gut und enganliegend bedecken, nicht nur andere, sondern auch den Träger selbst vor einer Infektion mit den neuartigen Coronavirus schützen können, wurde in Studien inzwischen nachgewiesen.

Neueste wissenschaftliche Ansätze legen nun nahe, dass der Mund-Nasen-Schutz zudem verhindern könnte, dass der Träger virusbeladene Tröpfchen und Aerosole in größerer Menge aufnimmt, was im Falle einer Corona-Ansteckung einen schweren Erkrankungsverlauf verhindern könnte. Davon berichtet das Deutsche Ärzteblatt unter Berufung auf die Beiträge von US-Medizinern im New England Journal of Medicine und im Journal of General Internal Medicine.

Variolation 2.0

Konkret sprechen die Expertinnen und Experten vom Effekt einer sogenannten Variolation. Der Begriff stammt aus der Zeit vor der Entwicklung der Pockenimpfung. Um die Menschen gegen den Krankheitserreger zu immunisieren, kam in vielen Teilen der Welt die Variolation zur Anwendung. Dabei wurde die Haut von gesunden Menschen mit dem Pustelsekret (eine Pockenerkrankung äußert sich durch charakteristischen Hautausschlag) von an Pocken Erkrankten eingeschmiert. Die Menschen erkrankten, jedoch verlief die Infektion häufig mild. Nach der geglückten Impfentwicklung gegen die Pocken wurde der Ansatz verworfen, da er als medizinisch zu unsicher eingestuft wurde.

Bei SARS-CoV-2 befindet man sich derzeit in einer ähnlichen Situation: Aktuell ist noch kein zuverlässiger, sicherer Impfstoff verfügbar. Infektiologin Monica Gandhi von der University of California in San Francisco ist der Meinung, dass Menschen durch eine Variolation vor schweren Verläufen geschützt werden könnten – und zwar quasi über Umwege: nämlich den Mund-Nasen-Schutz.

Ethisch wäre es nicht vertretbar, Menschen gezielt mit Covid-19-Erkrankten in Kontakt zu bringen, um bei ihnen womöglich mildere Verläufe und damit zumindest eine Teilimmunität gegen der Erreger zu provozieren (wie eine Immunität gegen SARS-CoV-2 genau gestaltet ist und wie lange sie anhält ist derzeit noch unklar).