Das ganze Ibiza-Video: "Jetzt gemma, des bringt nix"

Sieben Stunden lang dauert das Gespräch, das die Republik erschüttern wird. Vier Minuten davon wurden bisher veröffentlicht, dazu sind mittlerweile weitere Passagen in ähnlicher Länge bekannt, die den ehemaligen Vizekanzler entlasten sollen. Doch kaum jemand kennt bis heute die komplette Unterhaltung in der Finca. Weder der Untersuchungsausschuss des Parlaments noch Strache oder Gudenus selbst konnten bisher Einsicht nehmen in das brisante Material.

Dem KURIER gelang es nun, das gesamte Material sichten und komplett auszuwerten zu können. Vieles ist unverständlich, es gibt ein Sprachen-Wirrwarr aus Deutsch, Englisch und Russisch. Die gesammelten Sequenzen enthalten sowohl Belastendes als auch Entlastendes. Und sie lassen so manches in einem neuen Blickwinkel erscheinen.

Die ersten knapp zwei Stunden sind dabei die Bühne von Strache, in denen er sein Weltbild sowie seine Pläne als Kanzler kundtut. Gesprochen wird in verschiedenen Zusammenhängen über Juden oder die Islamisierung. Man ist sich an dem Tisch einig, dass „niemand hier Homosexuelle mag“ (O-Ton Detektiv Julian H.).