Enthüllt: Ibiza-Video war ein Jahr lang in Steckdose versteckt

Erst bei einer weiteren Einvernahme am 20. April gibt er gegenüber der Soko unter zunehmenden Druck zu, das Video doch auf einer SD-Speicherkarte zu Hause versteckt zu haben. Es war in der Steckdose in seiner Wohnung in Wiener Neustadt. Der Niederösterreicher erklärte, das Video als Sicherheit bekommen zu haben, falls der Lebensgefährtin von Julian H. etwas passieren sollte. Dann hätte er es weitergegeben bzw. verkauft.

Bereits am darauffolgenden Tag wird die Staatsanwaltschaft Wien telefonisch von dem brisanten Fund verständigt. Der federführende Staatsanwalt besichtigt zwei Tage später das sichergestellte Material mit einem Kollegen. Dabei wird die Aufarbeitung des Videos beschlossen und ein Haftbefehl gegen Julian H. erlassen, was erst später durch einen KURIER-Bericht bekannt wird.