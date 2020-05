Alle wollen das Ibiza-Video, aber keiner gibt es her

SOKO-Leiter Andreas Holzer will ebenfalls nicht verantwortlich sein und bestätigt dem KURIER, dass das Video jederzeit der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt wird – wenn es angefordert wird. Das Bundeskriminalamt kann über eine etwaige Herausgabe an den U-Ausschuss selbst gar nicht bestimmen, denn Herr des Verfahrens sind die Staatsanwaltschaft Wien und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Erstere ermittelt gegen die Macher des Videos, letztere ermittelt gegen Strache & Co wegen der inhaltlichen Video-Aussagen unter anderem zu Parteispenden.

Weder Staatsanwaltschaft noch Oberstaatsanwaltschaft wussten offenbar vom Umfang der Präsentation des Bundeskriminalamts.

Sobotka-Anfrage an das Innenminsterium

Zwar soll es im Vorfeld Gespräche über eine Pressekonferenz gegeben, die Justiz wollte aber noch nicht mitten in den Ermittlungen bekannt geben, dass das Video vorliegt. Man ärgert sich über den Alleingang des Bundeskriminalamts und auch darüber, dass es nun im Exekutivbereich heißt, die Justiz müsse das Video herausgeben.

Fest steht, dass Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka bereits im Innenministerium angefragt hat, ihm dort aber beschieden wurde, dass dafür die Justiz zuständig sei.