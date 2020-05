Das Ibiza-Video bleibt vorerst unter Verschluss

Fast zwölf Monate intensiver Ermittlungen des Bundeskriminalamts brachten nun den Erfolg: Ende April konnte die SOKO Ibiza (intern SOKO Tape genannt) mehr als zwölf Stunden jenes Videomaterials sicherstellen, das im Vorjahr die türkis-blaue Regierung gesprengt hatte. Laut KURIER-Informationen soll eine Person mit Nahebezug zu den mutmaßlichen Drahtziehern das Material schließlich freiwillig herausgegeben haben. Es war jedenfalls in Österreich versteckt, bei einem Freund des vermutlichen Video-Erstellers, dem Detektiv Julian H.

So konnten die Fahnder um SOKO-Ermittlungsleiter Andreas Holzer 12,5 Stunden Video- und acht Stunden Ton-Material beschlagnahmen. Dabei handelt es sich nicht um einen Film, die geheimen Aufnahmen wurden aus sieben verschiedenen Perspektiven erstellt, eine der Kameras war sogar in einem Lichtschalter versteckt. Das Treffen selbst dauerte von 20:48 bis 3:36 Uhr, also etwas weniger als die bisher vermuteten sieben Stunden.