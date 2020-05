Die Akte Ibiza: Neue Hintergründe zu den Drahtziehern

Am 20. Juli 2017 bucht Julian H. bei der Restplatzbörse am Wiener Schwedenplatz für sich selbst und einen Begleiter Flüge nach Ibiza. Am 24. Juli kommt es in der Finca zu dem folgenschweren Aufeinandertreffen, bei dem das Video angefertigt wird.

Nach dem Urlaub auf Ibiza trifft die Maklerin den Detektiv H. noch einmal. Dabei sagt er, „die Oligarchin sei angepisst. Es lief nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatte.“

Auch sonst scheint nicht alles nach Wunsch gelaufen sein. Die Tonqualität des Videos ist dermaßen schlecht, dass das Audiofile in einem Tonstudio in Wien-Neubau bearbeitet werden muss.