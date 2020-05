U-Auschuss zu Ibiza: “So können wir nicht arbeiten“

Doch Krisper und SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer befürchten, dass ihnen wichtige Informationen vorenthalten werden. In einem Brief an Justizministerin Alma Zadic, der dem KURIER vorliegt, beschwert sich die Opposition darüber, dass Sie etwa die Spenderliste von Novomatic-Gründer Johann Graf, das aktuelle Tagebuch der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Casinoverfahren oder den Spesenakt von Strache bisher nicht erhalten haben.

„Wir fordern die Justizministerin auf, diese Missstände umgehend zu beheben. Sie sind eine Missachtung der parlamentarischen Kontrolle“, sagt Krisper. „Ministerin Zadic war bis vor Kurzem selbst Oppositionspolitikerin und sollte wissen, wie sehr so ein Verhalten der Ministerien Aufklärung torpediert.“

Unklarheiten sieht Krisper auch bei den Ermittlungen rund um den angeblichen Mandatskauf des FPÖ-Mannes Thomas Schellenbacher. In einer Anfrage an Zadic will Sie wissen, warum die Ermittlungen 2018 eingestellt worden sind und nun wieder aufgenommen wurden.