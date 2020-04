Parteien einigten sich: Ibiza-U-Ausschuss startet am 4. Juni

Ende der Beweisaufnahme im April 2021

Das Ende der Beweisaufnahme wollen die Fraktionen - vorbehaltlich einer Verlängerung des Untersuchungsausschusses - auf den 16. April 2021 legen. Geeinigt hat man sich auch auf organisatorische Details: Der erste Ausschusstag einer Woche beginnt demnach um 10 Uhr, alle weiteren in derselben Woche um 9 Uhr. Pro Tag sollen maximal drei Auskunftspersonen geladen werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Untersuchungsausschuss nicht im üblichen Lokal in der Hofburg stattfinden. Geprüft wird derzeit die Abhaltung im Parlamentsgebäude am Stubenring, berichtete ÖVP-Klubobmann August Wöginger der APA. Dort sind seit Sommer 2019 zahlreiche Organisationseinheiten der Parlamentsdirektion und auch das Parlamentsrestaurant angesiedelt. Zuerst war der Plenarsaal in der Hofburg im Gespräch.