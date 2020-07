Nach KURIER-Enthüllung: Die Justiz sucht den Verräter

Der KURIER-Bericht war schon mehrfach Thema im Untersuchungsausschuss, so auch am Donnerstag bei der Befragung der Leiterin der Staatsanwaltschaft Wien, Maria-Luise Nittel. Die FPÖ-Mandatarin Susanne Fürst fragte die Staatsanwaltschaftschefin, was sie von der medialen Berichterstattung zur Ibiza-Causa hält. Etwa davon, dass Chatverläufe von Beschuldigten oder Aktenbestandteile in den Medien landen.