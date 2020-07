Vorerst keine Supermunition für die Polizei: Ausschreibung geplatzt

Die Vor- und Nachteile der neuen Munition

Die Diskussion um die Munition der Polizei ist wohl so alt wie die Exekutive selbst. Früher war es durchaus üblich, dass Polizisten mitunter sogar private Munition in die Magazine ihrer Dienstpistolen steckten, um im Fall des Falles eine schärfere Waffe in den Händen zu halten. Denn die mannstoppenden Projektile sind für einen potenziellen Angreifer gefährlicher.

Im Jahr 1993 etwa verschanzte sich ein Bankräuber in einem Kindermodengeschäft. Um einen Kollegen zu schützen, schossen Polizisten Tausende Male auf die Hausmauer – einer der Gründe war aber auch, dass die Beamten ihre Privatmunition testen wollten.

Im September 2013 gab es insgesamt fünf Tote im niederösterreichischen Annaberg, als die Polizei einen Wilderer jagte. Dabei starben auch drei Polizisten. Danach wurde die Diskussion über die Munition wieder in Schwung gebracht, verschärft wurde dies durch die Terrorgefahr des islamischen Staates in den folgenden Jahren.

Im Innenministerium begann vor allem wegen der Terrorgefahr eine Aufrüstung selten dagewesenen Ausmaßes. Mehrere hundert Millionen Euro wurden etwa für schusssichere Westen, Hubschrauber oder neue Sturmgewehre ausgegeben. Schon damals war auch die neue Munition in dem Paket fixiert.