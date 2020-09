Touristiker: "Jeder zehnte Betrieb wird wegfallen"

Eines steht schon jetzt fest: Gebucht wird später. Wenn überhaupt.

Branchenauswertungen zufolge gingen in Österreichs Beherbergungsbetrieben bis Ende August um zwei Drittel weniger Reservierungen für den Winter ein als in normalen Jahren. Der Nervosität in der Branche ist hoch, die Prognose der Prodinger Tourismusberatung düster.

"Der Winter ist in den meisten Betrieben zu zwei Dritteln für das Betriebsergebnis verantwortlich", sagt Thomas Reisenzahn vom Tourismusberater Prodinger. Er geht davon aus, dass ein Drittel der Betriebe sich nach diesem Winter neu aufstellen muss. "Wir rechnen damit, dass zehn Prozent der Betriebe wegfallen werden." Die Rede ist damit von rund 1.650 Betrieben.

Welche Regionen besonders betroffen sind, wird von der Corona-Entwicklung vor Ort in den wichtigsten Herkunftsmärkten abhängen. Prodinger hat dazu eine Szenarienrechnung erstellt.