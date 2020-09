Wegfall der wichtigsten Gästegruppe trifft Wien hart

In den Stadthotels und bei den Reiseveranstaltern hagelt es bereits Stornos, durch die Reisewarnung Deutschlands für Wien ist die Herbstsaison so gut wie gelaufen. „Ein schwerer Schlag. Wien ist für die Deutschen, was Venedig für uns ist – der nahe liegende Tapetenwechsel in südlicheres Gefilde“, kommentiert Wiens Tourismus-Chef Norbert Kettner die Lage. Viele Tourismus-Betriebe würden jetzt temporär oder ganz zusperren müssen. Denn der deutsche Gast ist in der Krise unverzichtbar.

Im Vorjahr entfielen 3,36 Millionen Nächtigungen auf Deutsche, das sind 19 Prozent aller Übernachtungen in der Bundeshauptstadt. (siehe Grafik). Heuer im Sommer stieg wegen des Ausfalls internationaler Gäste der Anteil sogar auf 35 Prozent. Im Juni sorgten sie immerhin für 30 Prozent der Umsätze in der Hotellerie. Neben Deutschland haben auch die Schweiz, Belgien und Dänemark Reisewarnungen für Wien. Im vorigen Winter gab es 129.000 Nächtigungen von Schweizern und 50.000 von Belgiern in Wien.