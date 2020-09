Coronavirus: Reisewarnungen könnten sich ausweiten

Und die Deutschen sind nicht die Einzigen: Auch Belgien reagiert höchst sensibel auf die steigenden Infektionszahlen der vergangenen Wochen - Tirol steht auf "Orange": In der belgischen Version der Ampelfarbe bedeutet dies die zweithöchste Warnstufe.

Vor Reisen wird abgeraten

Verboten sind Reisen in derart eingestufte Gebiete zwar nicht, aber "vor Shopping-Ausflügen, nicht notwendigen und touristischen Reisen dorthin" wird abgeraten, heißt es auf der Info-Seite des belgischen Außenamtes. Wer dennoch in so eine Region reist, wird gebeten, sich danach "freiwillig testen zu lassen" und sich in Heimquarantäne zu begeben.

Belgien geht aber noch einen Schritt weiter und stuft neben Tirol auch die Bundesländer Oberösterreich, Salzburg, Niederöstereich, Burgenland und Steiermark "orange" ein. Wien ebenso - allerdings nur bis Freitag, 16 Uhr: Dann springt die Warnstufe für die Bundeshautpstadt auf "Rot".