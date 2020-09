Wien auf "roter Corona-Liste": Rathaus ortet Wahlkampf-Spielchen

Auch dafür, dass Deutschland nun Wien auf die „Rote Liste“ gesetzt hat, macht man in der Stadtregierung die ÖVP verantwortlich. Das Ziel der Türkisen sei es demnach, Wien vor der Wahl schlechtzumachen und den grünen Gesundheitsminister Rudolf Anschober „maximal zu demütigen“. Zwischen ihm und der Stadt herrscht bestes Einvernehmen. Das war auch am Mittwoch offenkundig, als sich der grüne Minister demonstrativ vor die Stadtregierung stellte, die in den letzten Tagen immer mehr unter Beschuss geraten war.

Der Grund: Tagelange Wartezeiten auf Corona-Testergebnisse, eine überlastete Gesundheitshotline und mitunter viel zu spät ausgestellte Quarantäne-Bescheide. „Seitens der Stadt Wien ist aber ein Problembewusstsein vorhanden. Sie will das Personal aufstocken“, betont Anschober. „Damit bin ich zufrieden.“ Man müsse auch bedenken, dass Wien als Großstadt völlig andere Herausforderungen bei der Bekämpfung des Virus habe als ländliche Regionen, sagt der Minister.