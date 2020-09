Verwirrendes Corona-Interview: "Man muss auch Besorgnis definieren“

„Die Maske ist ein Detail“

Ob die Maskenpflicht sinnvoll ist, will Wolf wissen.

„Die Maske ist ein Detail“, sagt Sprenger. Wir wissen seit Monaten, dass die Wissenschaftler sich nicht einig sind, ob Masken wirksam sind. Es hänge immer davon ab, wie hoch das Ausgangsrisiko ist.

Vorsicht, jetzt folgt ein Satz, an dem man lange kiefeln muss. Das kann einem schon einen ganzen Abend verhauen.

Sprenger: „Es müssen wenige Menschen eine Maske tragen um eine Infektion zu verhindern, wenn Sie in einem Bereich sind, in dem ein hohes Infektionsrisiko ist und es müssen viele Menschen, ja Hunderttausende, Masken tragen, wenn sie im Freien sind, um eine Infektion zu verhindern, vielleicht sogar noch mehr.“

Das müsse man immer in Relation sehen.

Aber welche Relation? Jene zur Unbill, die durch das Maskentragen entsteht? Der Hausverstand würde wohl sagen: „Hilft’s nix, schad't’s nix.“

Aber immerhin: „Die Maske ist natürlich ein Teil der Schutzmaßnahmen. Aber ich glaube, dass andere Dinge mindestens gleich wichtig sind.“

Ein ganzes Land häke(r)ln?

Jetzt hätten wir natürlich gerne gewusst, welche anderen Dinge das sind.

Aber Wolf versucht es jetzt auch mit einem grundlegenden Ansatz: „Was ich nicht so ganz verstehe an ihrer Argumentation: Es beschäftigen sich seit einem halben Jahr sehr, sehr viele Menschen mit diesem Thema, Public Health Experten wie sie, Virologinnen, Epidemiologen, Statistiker, Ökomominnen, Politiker. Wenn das alles so unnötig, ist was die da machen, welchen Grund sollten die haben, ein ganzes Land mit zig Einschränkungen zu häkeln und die größte Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten auszulösen?“

Sprenger: „Ich habe ja nicht gesagt, dass es unnötig ist. Ich hab sogar gesagt, dass es sehr wichtig ist, in den Krankenhäusern gut vorbereitet zu sein …“

„Aber alles andere?“ fragt Wolf.

Er habe sich „jetzt auch nicht dagegen“ ausgesprochen, Masken zu verwenden, sagt Sprenger. Man müsse sich darüber im Klaren sein, „dass Masken vor allem dann einen Sinn haben, wenn das Ansteckungsrisiko hoch ist.“

Die ganz große Veranstaltung

Und wie ist das mit Veranstaltungsbeschränkungen?



Man wisse mittlerweile viel über „sogenannte Superspreader-Veranstaltungen“, da sollte man „diesen Winter sehr vorsichtig“ sein.

Kitzloch und Konsorten dürften gemeint sein.

Aber Sprenger hält sich mit solchen Details nicht auf, ihm geht es um die ganz große Superspreader-Veranstaltung: „Was mir wichtig ist: So eine Pandemie ist ja ein gesamtgesellschaftliches Ereignis. Des betrifft das ungeborene Kind genauso wie eine Palliativstation. Diese rein virologisch-medizinische Betrachtung greift mir zu kurz.“

Die andere Ampel

Jetzt ist die Cotona-Ampel an der Reihe. Wolf erinnert daran, dass Sprenger schon früh, auch in der „ZiB 2“, eine Ampelregelung vorgeschlagen hatte, damals habe er es mit einem „Lawinenwarnsystem“ verglichen. Er fragt, was an der nun verwirklichten, amtlichen Ampel, falsch laufe.

Sprenger nennt drei Zwecke für ein Ampelsystem: „Sie soll das Risiko bewerten, sie soll das das Risiko kommunizieren und sie soll das Risiko-Management unterstützen.“

Er erklärt nun jene Ampel, die das Complexity Science Hub Austria der MedUni Wien (CSH) unter seiner Mitwirkung ab April gebaut habe. Am Anfang war sie vierfarbig, wie die Regierungsampel, dann wurde sie dreifärbig. „Dann haben wir versucht ,alle diese Parameter mit ins Spiel zu bringen, die auch jetzt in der offiziellen Ampel drin sind, da sind wir an der Message Control gescheitert“, sagt Sprenger.

In einfache Sprache übersetzt: Das Ministerium rückte anscheinend die Daten nicht raus.

Dadurch entstand die paradoxe Situation, dass Sprengers Ampel nur den Anstieg der Corona-Neuinfektionen einbezieht. Wir erinnern uns: Eingangs hatte er gesagt, dass das viel zu kurz greife und in einen größeren Zusammenhang gestellt werden müsse.