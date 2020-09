Wie man sich selbst in die Luft sprengt

Sagen wir es einmal in aller Deutlichkeit: Es darf keinen zweiten Lockdown geben. Egal unter welchen Umständen auch immer. Aus, basta. Dies nur zur Sicherheit, da in letzter Zeit Politiker vermehrt genau darauf hinweisen. Das macht ein wenig stutzig. Wenn zum Beispiel unser Gesundheitsminister sagt, dass die Chancen, einen zweiten Lockdown zu verhindern, sehr gut stünden, dann erinnert das an Katastrophenfilme, in denen Politiker sagen, dass sie alles unter Kontrolle haben, bevor dann die Welt untergeht. So schlimm wäre es bei einem neuerlichen Lockdown zwar nicht – aber fast. Die Wirtschaft (das sind wir alle) wäre am Ende. Und die Politik mit ihrer Weisheit vermutlich auch. Wobei hierzulande zuletzt ohnedies schon eine leichte Erosion in puncto politischem Krisenmanagement zu bemerken war, um es diplomatisch zu formulieren.