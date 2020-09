Corona: 780 Neuinfektionen in Ö - davon 366 allein in Wien

Von Mittwoch auf Donnerstag sind 780 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Zudem gibt es 389 neue Genesene. Aktuell sind 7.051 Menschen in Österreich infiziert.

Seit Beginn der Pandemie gab es 1.395.111 Testungen. Seit gestern sind 15.272 Tests hinzugekommen.

Wien an erster Stelle

In Wien gab es 366 Neuinfektionen, 124 in Oberösterreich, 100 in Niederösterreich. Alle anderen Bundesländer haben einen Zuwachs im zweistelligen Bereich. Österreichweit haben sich seit Beginn der Pandemie 35.853 Menschen mit Covid-19 infiziert.