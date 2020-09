35 zusätzliche Soldaten für Corona-Contact-Tracing in Tirol

In Tirol soll das Kontingent an Soldaten, die beim Contact-Tracing unterstützen, verdoppelt werden. Bisher waren im Bundesland 35 Soldaten im Einsatz, nun soll das Kontingent auf 70 erhöht werden, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Tirol habe einen weiteren Bedarf angekündigt und beim Ministerium angefordert, erklärte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Dem sei nun nachgekommen worden.

Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hatte vergangenen Freitag bei einem gemeinsamen Termin mit Tanner in Innsbruck die Ausweitung des Bundesheer-Assistenzeinsatzes gefordert. "Sollten die Länder personell an ihre kapazitiven Grenzen stoßen, sind wir bereit zu helfen, wo wir gebraucht werden", meinte Tanner.