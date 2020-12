Folgenschwer: Der Mensch als Pandemie-Produzent

Zunahme bei Zoonosen

Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht des UN-Umweltprogramms und des International Livestock Research Institute stammen 60 Prozent der menschlichen Krankheiten ursprünglich von Tieren. Oft werden sie auf Nutztiere übertragen, die Erreger an Menschen weitergeben können. Schon vor Covid-19 starben jährlich zwei Millionen Menschen an einer Infektionskrankheit tierischen Ursprungs.

Vor sechs Jahren machten Forscher der Brown University Analysen des Netzwerkes "Global Infectious Disease and Epidemiology" publik. Die Datenbank erfasst über 12.000 Ausbrüche von 215 Infektionskrankheiten, die zwischen 1980 und 2013 in 219 Ländern auftraten. Zwischen 1980 und 1985 fanden knapp 1.000 außergewöhnlich starke Ausbrüche statt, zwischen 2005 bis 2010 fast dreimal so viele.

Nowotny bewertet die Erkenntnisse differenziert: "Zum einen sind unsere diagnostischen Systeme besser geworden. Wir entdecken mehr Infektionskrankheiten als früher. Andererseits ist es tatsächlich so, dass der Mensch immer öfter in direkten Kontakt mit Wildtieren kommt und Viren leichter überspringen können." Etwa in Afrika, wo Wildtier-Lebensraum für Plantagen abgeholzt wird.