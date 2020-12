Allergische Impf-Reaktion: Was die Einzelfälle bedeuten

Inzwischen werden täglich Tausende Dosen des neuen Corona-Vakzins von Pfizer-BioNTech verimpft. Unter anderem in den USA. Dort, im größten und am dünnsten besiedelten Bundesstaat Alaska, erlitt eine Pflegekraft nach der Impfung am Dienstag einen allergischen Schock.

Bei der Frau mittleren Alters setzten die Symptome – Ausschlag im Gesicht und am Oberkörper, Atemnot, erhöhte Herzfrequenz – zehn Minuten nach der Injektion in einem Spital ein. Sie erhielt mehrere Dosen Adrenalin sowie Steroide. Schließlich wurde sie zur Überwachung auf die Intensivstation verlegt. Sie könnte noch im Laufe des Donnerstags entlassen werden, hieß es.