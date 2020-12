Fahrplan zum Jaukerl

Sollte es tatsächlich so sein, dass ausgerechnet am Heiligen Abend die ersten Impfdosen gegen Covid-19 in Österreich eintreffen - oder gar verabreicht werden?

Was wie das Drehbuch eines rührseligen Hollywood-Schinkens anmutet, ist gesundheitspolitische Realität. Denn der mittlerweile beschleunigte Fahrplan zur europaweiten Impfzulassung lässt es mehr als plausibel erscheinen, dass die ersten Österreicher noch 2020 gegen das Corona-Virus geimpft werden können.

Wie ist der genaue Ablauf?