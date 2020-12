Impfstart: Welche Effekte Forscher auf die Pandemie erwarten

Popper: „Man sieht also sofort einen Effekt. Und dieser steigt dann sehr schnell an. Es gibt in Österreich oft den Zugang, ‚Das bringt eh nichts, wenn es nicht alle machen oder wenn es nicht zumindest 50 Prozent machen‘ – aber das stimmt nicht.“ Die oft genannten 50 bis 70 Prozent Durchimpfungsrate sind zwar wichtig für den Gemeinschaftsschutz („Herdenimmunität“), dass also Infektionsketten und die Viruszirkulation gestoppt werden: „Aber bei Spitalsaufnahmen und Todesfällen sieht man Rückgänge viel früher.“

Die Forscher gingen davon aus, dass der Impfstoff „nur“ vor Erkrankungen, aber nicht vor der Weitergabe von Infektionen schützt. Trotzdem: Ist ein solcher für circa 2, 5 Millionen Menschen verfügbar, „vermeidet das Impfen der Älteren gefolgt von vulnerablen Personen ca. ein Drittel der Hospitalisierungen und Todesfälle im Vergleich zu keiner Impfung“, sagt Popper. Er betont, dass die Angabe solcher Größenordnungen auf vielen Annahmen fußt: „Deshalb sind sie mit Vorsicht zu genießen. Aber auch wenn es statt einer Reduktion um ein Drittel nur ein Viertel ist, wäre das ja trotzdem noch sehr viel.“