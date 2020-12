Coronavirus: Neue Mutation in Großbritannien aufgetaucht

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock erklärte im Londoner Unterhaus am Montag, dass für die hohen Fallzahlen unter anderem eine neue Variante des Virus verantwortlich sein könnte. Die Mutation des Virus könnte "in Verbindung mit der schnelleren Ausbreitung im Süden von England" stehen. Man habe die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits informiert.

Einen Namen gibt es für die Mutation noch nicht.

"Wir müssen dagegen vorgehen. Wir wissen nicht, was es langfristig tun wird, aber wir dürfen es nicht darauf ankommen lassen. Es ist unwahrscheinlich, dass es die Menschen schwerer erkranken lässt, aber es könnte die Kontrolle erschweren", so Ravi Gupta, Professor für klinische Mikrobiologie am "Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Disease" an der Uni Cambridge.