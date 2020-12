Corona-Test vor Weihnachten: "Ein Restrisiko bleibt immer"

„Ab 18. 12. sind wir mit Terminen für Antigen-Schnelltests vor Weihnachten ausgebucht, wir haben Hunderte Anrufe am Tag, der Bedarf ist riesig“, sagt Cornelia Zacek von der Marienapotheke in Wien – eine von mittlerweile mehr als 150 Apotheken österreichweit, die dieses Service anbieten.

Aber auch die Zahl der Anbieter der genaueren PCR-Tests (auf deren Ergebnis aber man länger warten muss) steigt: So eröffnet die italienische Laborgruppe Life-Brain kommenden Montag eine Teststraße für private PCR- und Antigen-Tests vor der Klinik Penzing (ehemaliges Otto-Wagner-Spital), geöffnet auch an allen Feiertagen. Auch die drei AMZ-Testzentren in Fischamend, NÖ, am Börseplatz in Wien und in Röthis in Vorarlberg sind über die Feiertage geöffnet – und haben noch Kapazitäten.