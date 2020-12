Gutscheine fürs Testen sollen Wirtschaft ankurbeln

Bleibt Ausnahme für Weihnachtsfeiertage überhaupt bestehen?

Ungeachtet der Gutscheine, sieht der Fahrplan bis in den Jänner wie folgt aus: Nach derzeitigem Plan sollen sich am 24. und 25. Dezember bis zu zehn Personen aus so vielen Haushalten wie gewünscht treffen dürfen. Ab dem 26. Dezember gelten dann wieder die derzeitigen Regeln: Maximal sechs Personen (und sechs Kinder) aus maximal zwei Haushalten sind erlaubt. Damit sind auch Silvesterpartys abgesagt.

Ob die Ausnahme an den beiden Weihnachtstagen bestehen bleibt, konnte am Montag niemand in der Regierung mit Sicherheit sagen, denn es hängt davon ab, ob das Infektionsgeschehen wie von den Experten berechnet zurückgeht. Eine neue Prognose ist laut Gesundheitsminister am Mittwoch zu erwarten.

Den Handel zwischen den Feiertagen schließen? Dagegen gibt es gewichtige Stimmen. Wenn die Leute 20 Tage lang ohne Möglichkeit zur Zerstreuung zu Hause eingesperrt würden, würden die privaten Besuche zunehmen, und in Privatwohnungen sei das Infektionsrisiko viel höher als im Handel, lautet die Überlegung.

Und: Bezirke mit hohen Infektionsraten sollen künftig unter Quarantäne kommen, von der man sich freitesten kann.