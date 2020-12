Gratis Tests vor Weihnachten: Tiroler Modell als Vorreiter

Ebenso verfahren werden die Landesregierungen in der Steiermark, in Vorarlberg, in Kärnten und im Burgenland. Dort laufen schon die Vorbereitungen für weitere Massentests im Jänner. Im Burgenland hofft man, dass der Bund in Abstimmung mit den Ländern für eine einheitliche Teststrategie sorgt. Im Moment gibt es diesbezüglich aber noch eine große Unbekannte. Die Corona-Maßnahmen-Verordnung bezüglich der Feiertage wird nämlich erst in den kommenden Tagen präsentiert.

Aus dem Büro der niederösterreichischen Gesundheitslandesrätin Ulrike-Königsberger-Ludwig (SPÖ) hieß es, dass man zunächst abwarten müsse, was in der Verordnung stehe. Bisher setzte das Land darauf, gefährdete Berufsgruppen mit dem zuverlässigerem PCR-Verfahren zu testen. Aber auch in Niederösterreich, will man sich neue Strategien überlegen.

Konkreter äußerte man sich in Oberösterreich. Dort sollen vor Weihnachten kostenlose Schnelltests an ausgewählten Standorten angeboten werden. „Wir wollen damit ein möglichst sicheres und vertrautes Weihnachtsfest ermöglichen“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Über Details wie Standorte und den Startzeitpunkt werde noch informiert.

In Wien werden die kostenlosen Corona-Tests für die Bevölkerung schon seit dem Sommer angeboten. Derzeit gibt es eine Testkapazität von 15.000 pro Tag. Bisher soll man aber nur zu den Teststraßen kommen, wenn man leichte Symptome zeigt oder Angst hat, sich angesteckt zu haben. Diese Empfehlung könnte bald fallen.