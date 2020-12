Kurz, Kogler live ab 21 Uhr: Die Regeln für Weihnachten und Silvester

Im Vorfeld der Besprechung waren Regeln für die Feiertage durchgesickert. Dem Vernehmen nach sind Silvesterpartys von mehr als sechs Erwachsenen aus mehr als zwei Haushalten verboten. Allerdings wird die nächtliche Ausgangssperre in der Nacht auf den 1. Jänner 2021 aufgehoben.

Nach KURIER-Informationen sehen die Regeln für die Feiertage aus wie folgt:

Am 24. und 25. Dezember dürfen sich zehn Personen treffen, unabhängig davon, aus wie vielen Haushalten sie kommen.

Am 26. Dezember gilt die Ausnahme nicht, da dürfen sich wie derzeit nur maximal sechs Erwachsene und sechs Kinder aus maximal zwei Haushalten treffen.

In der Silvesternacht gilt eine Beschränkung der Partygäste – ebenfalls nur sechs Erwachsene, sechs Kinder aus maximal zwei Haushalten. Aber: Es fällt die nächtliche Ausgangssperre. Man darf also von einer Einladung die ganze Nacht nach Hause gehen.

Ausgeweitet wird der Mund-Nasen-Schutz: Die Maske muss man künftig auch im Freien tragen, und zwar in stark frequentierten Zonen wie in Einkaufsstraßen.