Stolpersteine im türkis-grünen Paarlauf

Gut sichtbar war das am Donnerstag. Da sandte das notorisch schwache Gesundheitsministerium wieder einmal einen schlecht formulierten Gesetzesentwurf aus, der von beiden Regierungsparteien im Parlament eingebracht werden sollte und von der Opposition umgehend zerfetzt wurde. Die Polizei hätte Zugang zu Privatwohnungen erhalten, um die Einhaltung der Quarantäne-Auflagen kontrollieren zu können. Was theoretisch (befristet) gar nicht so abwegig wäre: Wer hält sich an Regeln, wenn sich der Staat nicht darum schert? Dennoch bekamen die Grünen kalte Füße: Sie und Polizeistaat? I wo! Die Folge waren Schuldzuweisungen und schlechte Stimmung.

Sehr wahrscheinlich ist ein Wechsel zu Türkis-Rot trotzdem nicht, auch wenn sich der Kanzler wohl gelegentlich heimlich wünscht, im Gesundheitsministerium säße Pamela Rendi-Wagner. Sie hätte dafür zweifellos Kompetenz. Interessant war auch der gemeinsame Auftritt von Kanzler und Bürgermeister bei der Wiener Teststraße. Kurz und Ludwig sind eigentlich komplett konträr: Ludwig hat sich die Neos als pinkes Federl an den Hut gesteckt, um auf Konfrontationskurs zum Bund gehen zu können – und Kurz waren die Roten noch nie grün.