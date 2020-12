Polizeikontrollen im Privaten: Chronologie einer Polit-Panne

Das Gesundheitsministerium

Laut Epidemiegesetz darf die Polizei schon jetzt die Gesundheitsbehörden unterstützen. Die konkreten Befugnisse wollte man offenbar ausweiten – wer genau das wollte, ist unklar, angekündigt wurde es nicht. Beamte im Ministerium haben dann für den Paragrafen § 28a, Absatz 1a, einen neuen Satz formuliert, der eine Betretung von Räumlichkeiten möglich macht.

Das Juristengremium

Fragt sich nur: Welche Räumlichkeiten? Eine Runde an Juristen, die das Ministerium berät, hatte prinzipiell keine Bedenken, dass die Polizei auch in privaten Wohnräumen nachschaut – wenn man das will, müsse man die Befugnisse aber präzisieren, so die Rückmeldung Ende der vergangenen Woche.

Retour im Ministerium

Die Beamten präzisierten daraufhin in den Erläuterungen, dass als „sonstige Gebäude“, die im neuen Gesetz erwähnt sind, „unter anderem auch der private Wohnbereich“ in Betracht komme.

Dies sei, so heißt es weiter, „unbedingt notwendig bei der Überprüfung der Einhaltung von Absonderungsbescheiden (Quarantäne, Anm.) oder bei der Überprüfung einer angeordneten Wohnungsräumung“.

Die Grüne Partei

Der Entwurf schlug intern bei den Grünen auf. Dem KURIER wurde ein eMail-Verkehr vom 4. Dezember gezeigt, worin manche ihre Bedenken zu der Regelung äußerten – der Privatbereich ist für Grüne ein Tabu. In der Adresszeile stehen auch grüne Regierungsmitglieder.

Die Klubs von ÖVP und Grünen

Diese Woche wurde aus dem Entwurf ein Abänderungsantrag, den Vertreter des ÖVP- und Grünen-Klubs unterzeichneten. Die grüne Seite schickte diesen am Mittwochabend an die Klubs von SPÖ, FPÖ und Neos.

Die Klubs der Opposition

Im eMail hieß es, dass es bei dem Antrag um die Registrierungspflicht (siehe oben) gehe – von Polizeikontrollen war keine Rede. Die SPÖ bemerkte den Passus und schlug am Donnerstag Alarm. FPÖ und Neos stimmten mit ein und sprachen von einem „Polizeistaat“, den die Regierungsparteien scheinbar heimlich einführen wollten.

Grünen-Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner erklärt auf KURIER-Nachfrage am Freitag, das sei keine Absicht gewesen, sondern ein „unangenehmer Fehler“: „Der Passus in den Erläuterungen wurde leider von allen Beteiligten überlesen.“