Knalleffekt: Polizei darf doch nicht in private Wohnungen

Geändert werden sollte diesmal das Epidemiegesetz (nicht das Covid-Maßnahmengesetz). Dessen Paragrafen stammen teilweise aus den Zwanziger-Jahren und der Zeit der spanischen Grippe, sie wurden zuletzt mehrfach angepasst. Ermöglicht werden soll dabei nun, dass die Polizei auch den privaten Wohnbereich betreten darf. Vornehmlich geht es dabei darum, die Quarantänepflicht für Einreisende aus dem Ausland zu überprüfen. Theoretisch dürfte die Exekutive auch die Türe öffnen, allerdings stehen dem zahlreiche andere Bestimmungen entgegen. Das müsste schon gut begründet werden.

Darüber hinaus solle die Polizei noch die Möglichkeit bekommen, in der Folge Zwangsräumungen durchzuführen. Dies betrifft aber vor allem desolate Zustände, etwa wenn ein Kranker mit zehn Kindern in einer 30-Quadratmeter Wohnung lebt. Die Kontrolle der Wohnung darf allerdings nicht dafür benutzt werden, um Gäste zu bestrafen, weil etwa zu viele Personen in der Wohnung sind. Und die Polizei darf nur Domizile betreten, wenn dort behördlich gemeldete Quarantäne-Personen anwesend sein sollen.

Verfassungsrechtlich zulässig

Verfassungsjurist Heinz Mayer hält derartige Kontrollen im Privatbereich für zulässig. „Die Polizei darf auch kontrollieren, ob jemand seine Waffe ordentlich verwahrt hat. Warum also nicht auch, ob sich jemand an Regeln hält, die die öffentliche Gesundheit schützen“, sagt er. „Lustig ist das nicht, aber notwendig.“