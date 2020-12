Kurz: Impfstoff im ersten Quartal 2021 in Österreich "nur sehr beschränkt" verfügbar

Bundeskanzler Sebastian Kurz rechnet damit, dass im ersten Quartal 2021 Corona-Impfstoffe in Österreich "nur sehr beschränkt" zur Verfügung stehen werden. Die Tranchen würden "in überschaubarem Ausmaß" geliefert, sagte Kurz während einer Pressekonferenz der Regierungsspitze am Freitagabend. Er rechne damit, im zweiten Quartal "ältere Menschen - alle über 85 Jahre - sehr flächendeckend impfen zu können". Dann sollen "immer weitere Teile der Bevölkerung" folgen.

Die Zulassung des ersten oder der ersten Impfstoffe gegen Covid-19 in der EU solle demnach "spätestens bis Jahresende" stattfinden. "Danach wird geliefert und begonnen zu impfen", so Kurz. Ältere und Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, sollen dabei als Erste drankommen.