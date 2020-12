Bilanz zu Massentests: Hat sich der Aufwand gelohnt?

Der Aufwand war enorm, der Zustrom überschaubar: Das vergleichsweise kurzfristig geborene Politprojekt der Massentests war mit großen Anstrengungen verbunden. Haben sie sich gelohnt? Wird es eine Wiederholung geben?

Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen:

Wie sind die Massentests in Österreich gelaufen?

Was die Teilnahme angeht, sind sie generell unter den Erwartungen geblieben. Insgesamt waren in Österreich etwas mehr als zwei Millionen Menschen testen. Das bedeutet 22,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das Ziel wurde also klar verfehlt. Denn die Bundesregierung gab mehrfach den Wunsch bzw. das Ziel aus, zumindest 50 Prozent der Bevölkerung testen zu wollen. In Wien wurden selbst die niedrigen Erwartungen unterschritten, man kann von einer Schlappe sprechen. Denn mit nur 14 Prozent ist man Schlusslicht in Österreich. In absoluten Zahlen steht die Bundeshauptstadt zwar auf dem dritten Rang aller Bundesländer – aber eben nur da.