Massentests: 4.000 Infizierte bei zwei Millionen Tests

NÖ: 0,14 Prozent der Teilnehmer am Wochenende positiv

Bei den Massentests sind in Niederösterreich am Wochenende 770 positive Antigentests gezählt worden. Das entsprach einer Rate von 0,14 Prozent. Insgesamt 542.826 Personen ließen sich nach vorläufigem Stand der Auswertung einen Abstrich entnehmen, was bei 1,519.417 Berechtigten eine Teilnahmequote von rund 35,73 Prozent bedeutete. Die grundsätzlich abgeschlossenen Flächentests dauern in Wiener Neustadt noch bis Dienstag an.

Die am Samstag und Sonntag tatsächlich entnommenen Abstriche haben im Bundesland am Ende die Voranmeldungen übertroffen. In Summe waren 512.376 Online-Registrierungen verzeichnet worden. Rechnet man zu den Zahlen des Wochenendes die zuvor erfolgten Untersuchungen von Pädagogen und Polizisten hinzu, wurden 573.803 Antigentests durchgeführt. Bei dann insgesamt 834 Positiven ergibt sich eine Rate von 0,15 Prozent, die Teilnahmequote liegt bei 37,76 Prozent.

LHStv. Stephan Pernkopf sah in der Beteiligung von mehr als einem Drittel der Zugelassenen am Sonntagabend ein kräftiges Zeichen im Kampf gegen die Pandemie. Die rund 20.000 im Einsatz stehenden Helfer hätten für eine "äußerst professionelle Abwicklung" gesorgt. "Das war eine absolute Kraftanstrengung der Gesundheits- und Sicherheitsfamilie für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher."