Massentest in Salzburg begonnen: Lange Schlangen am Vormittag

In der Stadt Salzburg haben am Freitag in der Früh die Massentests begonnen. Bereits am Vormittag haben sich zumindest vor der zentralsten der drei Teststationen, im Kongresshaus, lange Schlangen gebildet. Anders als in anderen Bundesländern gibt es in Salzburg keine Voranmeldung

Am Freitag wird nur in der Stadt getestet. Am Samstag sind dann alle Gemeinden dran, am Sonntag alle Gemeinden außer der Stadt. Am Montag können sich noch alle Bewohner in den Seniorenheimen und Behinderteneinrichtungen des Landes testen lassen.