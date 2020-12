Massentests in Wien: Favoritner blieben daheim

Insgesamt haben 234.889 Personen an den Corona-Massentests in Wien teilgenommen. Das sind nur rund 13,5 Prozent aller testberechtigten Wienerinnen und Wiener ab sechs Jahren. Ausgelegt waren die drei Testzentren in der Stadthalle, der Messe und der Marx-Halle jedoch für bis zu 1,2 Millionen Menschen.

Im Ö1-Morgenjournal relativierte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) die Zahlen jedoch: Alleine im November wären in der Hauptstadt rund 200.000 Menschen getestet worden, und die "werden jetzt sicherlich nicht" wieder zum Massentest gegangen sein.

Taktisches Fernbleiben

Zudem habe Österreich den Massentest im Gegensatz zu anderen Ländern direkt nach einem Lockdown durchgeführt. Viele Menschen hätten sich darum und aufgrund der angespannten Arbeitsmarktsituation wohl überlegt, "ob es im Augenblick gut ist, dass sie riskieren, in Quarantäne zu kommen, wenn sie keine Symptome haben", so Hacker.

Im Rathaus sieht man diese These durch die Auswertung der Teilnahme nach Bezirken gestützt. Diese zeige, dass in Bezirken mit einem höheren Anteil an Arbeiterinnen und Arbeitern tendenziell weniger Menschen zu den Massentests gegangen sind als in sozioökonomisch bessergestellten.