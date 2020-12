Impfpflicht hängt an der Frage, ob Geimpfte das Virus weitergeben

Gehen wir von Stufe 1 (nur Eigenschutz) aus, dann würde sich der Staat mit einer generellen Impfpflicht schwertun, sagt etwa Verfassungsjurist Walter Berka von der Uni Salzburg. „Der Gesetzgeber duldet ja in vielen Bereichen, dass sich der Mensch selbst wissentlich einer Lebensgefahr aussetzt – etwa durchs Rauchen oder durch gefährliche Sportarten.“

Bei Stufe 2 (auch Fremdschutz) hätte der Staat wesentlich mehr Handhabe – die Impfung könnte dazu beitragen, dass Infektionsketten durchbrochen werden, das Virus eingedämmt und irgendwann besiegt wird. „Eine Impfpflicht wäre ein schwerwiegender Eingriff in die körperliche Integrität des Einzelnen. In diesem Fall wäre sie aus meiner Sicht aber vertretbar und verfassungsrechtlich gedeckt“, sagt Berka.

So sieht es auch Medizinrechtsexperte Karl Stöger von der Uni Wien. Wobei er sagt, dass es auch bei Stufe 1 ein Argument für eine Impfpflicht gebe: Wenn es eine bestimmte Anzahl an Geimpften gibt, die nicht schwer an Covid-19 erkranken können, dann würden auch die Spitalskapazitäten nicht überlastet werden. Die Spitäler brachte die Regierung bereits als Argument, als sie den zweiten Lockdown im Herbst verhängt hat.