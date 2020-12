Anschober will Neuinfektionen im Jänner unter 1.000 drücken; Corona-Ampel bleibt rot

Im Bundesland Salzburg hat sich die Zahl der an oder mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen am Mittwoch um vier auf bisher insgesamt 327 erhöht. Bei den vier Todesfällen handelt es sich um Personen im Alter von 73, 76, 78 und 82 Jahren, wie das Landesmedienzentrum bekannt gab. Die Zahl der aktiv Infizierten hat wieder die 2.000er-Schwelle überschritten, sie betrug am Mittwoch laut EMS 2.029 (plus 78). Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Salzburg bisher 27.365 Personen positiv auf Covid-19 getestet, seit gestern kamen 311 Neuinfektionen hinzu. Die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern ist am Mittwoch leicht gesunken. Es befanden sich 148 Erkrankte im Krankenhaus, davon wurden 24 auf der Intensivstation betreut.