Kurz zu Freitesten: Betreiber müssen prüfen - Ausnahmen für Gastronomie

Wenn der dritte österreichweite Lockdown am 18. Jänner endet, sperren auch alle Geschäfte, Dienstleister und Gastronomiebetriebe auf. Wer das Angebot nutzen will, muss sich aus dem Lockdown, der seit 26. Dezember gilt, freitesten - soweit, so bekannt.

Bundeskanzler Sebastian Kurz gab am Mittwochabend in der ZIB2 neue Details preis: Um Kulturveranstaltungen, Hotels oder Pensionen besuchen zu können, muss man am Ende des Lockdowns ein negatives Testergebnis vorweisen können, das maximal 48 Stunden alt ist. Die Betreiber der jeweiligen Betriebe müssen diese Testergebnisse selbst überprüfen, erklärte der Kanzler.

Beim Besuch von Gastronomiebetrieben darf der Test maximal eine Woche alt sein, so Kurz. Hier werde die Gesundheitsbehörde zudem Stichproben in Zusammenarbeit mit der Polizei durchführen, kündigte Kurz an.

Angesprochen darauf, dass Verfassungsrechtler daran zweifeln, ob das Freitesten verfassungskonform sei, antwortete Kurz: "Es gibt immer einen Verfassungsjuristen, der eine neue Idee negativ findet."