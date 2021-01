Schröcksnadel fordert schnelle Impfung für Skistars

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hat seine Forderung nach einer Covid-Impfung seiner Athletinnen und Athleten noch in der laufenden Saison erneuert. Sie sollten gleich nach den vulnerablen Bevölkerungsgruppen und Beschäftigten in Gesundheitsberufen geimpft werden, erklärte er in einem Ö3-Interview am Dienstag. Sportminister Werner Kogler sah auf ServusTV durch die Impfung eine Erleichterung für die Betreiber von Sportstätten, weil sie damit „ein Regulativ einführen könnten“.

Nach Ansicht von Schröcksnadel sind die Athletinnen und Athleten durch ihre Reisen im alpinen Ski-Weltcup stark gefährdet. „Sie fahren auf der ganzen Welt herum, da kann man sich schnell was holen“, so Schröcksnadel. Scharfe Kritik übte er am Pandemie-Management des Gesundheitsministerium, das seiner Meinung nach sehr schlecht aufgestellt ist: „Da ist nur herumgeschwätzt worden.“