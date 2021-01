AstraZeneca beantragt EU-Zulassung

"Gute Neuigkeiten", twittert Dienstagmorgen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. "AstraZeneca hat die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der EU beantragt."

Die Bewertung des Vakzins werde „in einem beschleunigten Zeitrahmen“ erfolgen, teilte die EMA am Dienstag in Amsterdam mit. Die EMA werde die Sicherheit und Wirksamkeit beurteilen. „Sobald der Impfstoff eine positive wissenschaftliche Beurteilung erhält, werden wir mit vollem Tempo daran arbeiten, die Nutzung in Europa zuzulassen“, schrieb von der Leyen.

Laut EMA könnte es am 29. Jänner beim Treffen des wissenschaftlichen Kommitees schon eine Beurteilung geben - vorausgesetzt, die eingereichten Daten zur Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs erfüllen die Anforderungen und alle weiteren angeforderten Informationen werden zeitnah nachgereicht.