Lockdown-Ende scheint wegen Virusmutation in die Ferne zu rücken

Eingespielte Modelle scheinen wegen der aktuellen Entwicklungen überholt: Ziel war zuletzt, die Zahl der Neuinfektionen auf unter 1.000 zu senken. Auf KURIER-Nachfrage, ab welchen Werten ein Lockdown-Ende vertretbar wäre, heißt es nun im Gesundheitsministerium, es komme darauf an, wie hoch der Anteil der neuen Virus-Variante am Gesamt-Infektionsgeschehen sei – je nachdem könne sich die Dynamik anders entwickeln. Das fließe in die Bewertungsmodelle und die daraus folgenden Entscheidungen ein.

Vor allem auch in Hinblick auf steigende Zahlen in anderen europäischen Ländern müsse die Situation evaluiert werden. Man nehme etwa Deutschland, wo bereits eine Verlängerung bis Ostern im Raum steht. Gut möglich, dass sich der österreichische Kanzler Sebastian Kurz – wie schon öfter – am Vorgehen des deutschen Nachbarn orientiert.

Schulen und Gastronomie in Abstimmung

Die Schulen dürften erst nach den Semesterferien wieder aufsperren, die Rückkehr zur Normalität des Präsenzunterrichts soll über Schnelltests führen. Lesen Sie mehr zu den Schulen im Artikel unten: