Britische Corona-Mutation jetzt auch in Wiener Pflegeheim

Dienstagmittag ist laut KURIER-Informationen bekannt geworden, dass in einem Wiener Pflegewohnheim die britische Coronavirus-Mutation B.1.1.7. nachgewiesen wurde.

Aufgefallen war die Mutation deshalb, weil - nach einer langen Zeit von wenigen positiven Fällen - plötzlich 42 Personen der 101 Heimbewohner positiv auf Corona getestet wurden.

"Weil uns das komisch vorgekommen ist, haben wir alle 42 Abstriche der AGES zur Sequenzierung übermittelt", sagt ein Sprecher zum KURIER.

Nach der Untersuchung der AGES war auch die britische Coronavirus-Variante darunter.

Verdachtsfälle auch in Tirol

Auch in der Tiroler Tiroler Gemeinde Jochberg (Bezirk Kitzbühel) liegt in 17 Fällen der konkrete Verdacht auf die bereits im September in Großbritannien aufgetretene Coronavirus-Mutation vor. Eine Erstprüfung durch die AGES habe dies ergeben, teilte das Land am Dienstag in einer Aussendung mit.